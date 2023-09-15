Сили оборони завдали удару ще по двох кораблях ВМС РФ: судна отримали ушкодження

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
«14 вересня вранці Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу «Василь Биков» окупаційного флоту РФ у південно-західній частині Чорного моря. Є певні пошкодження», — йдеться у повідомленні.
Відзначимо, що міноборони РФ двічі 14 вересня повідомляв про «відбиття атаки» морськими дронами.
Спочатку близько 05:00 начебто було відбито атаку 5-ти морських дронів на патрульний корабель «Сергій Котов».
Згодом о 17:56 окупаційне міністерство повідомило про атаку ще одного безекіпажного катера, який начебто був ліквідований авіацією.
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