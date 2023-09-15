Сили оборони завдали удару ще по двох кораблях ВМС РФ: судна отримали ушкодження

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

«14 вересня вранці Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу «Василь Биков» окупаційного флоту РФ у південно-західній частині Чорного моря. Є певні пошкодження», — йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що міноборони РФ двічі 14 вересня повідомляв про «відбиття атаки» морськими дронами.

Спочатку близько 05:00 начебто було відбито атаку 5-ти морських дронів на патрульний корабель «Сергій Котов».

Згодом о 17:56 окупаційне міністерство повідомило про атаку ще одного безекіпажного катера, який начебто був ліквідований авіацією.