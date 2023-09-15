Росія запустила ударні БПЛА — атака відбита До «одного з найбільших санкційних пакетів» США потрапив ексгенпрокурор Грузії, компанії з Туреччини, ОАЕ та Росії » СБУ затримала нардепа Шуфрича за підозрою у держзраді Уранці п’ятниці, 15 вересня, Нестора Шуфрича, народного депутата, затримала Служба безпеки України під підозрою у державній зраді. Цю інформацію повідомили журналіст Юрій Бутусов та народний депутат Олексій Гончаренко. «Служба безпеки України провела затримання Нестора Шуфрича в його домі у селі Козин Київської області», — повідомив Бутусов. За його словами, наразі проводяться понад 50 обшуків в рамках цієї справи. Шуфрич також є фігурантом справи, пов’язаної з російською шпигунською мережею, яку створив колишній народний депутат України Володимир Сівкович спільно з працівником ФСБ Росії. «За даними слідства, Шуфрич, виконуючи завдання Сівковича, виступав на телеканалах України та Росії з метою поширення російської пропаганди та просування антиукраїнської політики», — зазначено в офіційному повідомленні. Важливо також зауважити, що в даний момент Шуфрич обіймає посаду народного депутата та отримує фінансування від податкових сплатників, а також очолює комітет Верховної Ради.