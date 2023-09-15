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СБУ затримала нардепа Шуфрича за підозрою у держзраді

Уранці п’ятниці, 15 вересня, Нестора Шуфрича, народного депутата, затримала Служба безпеки України під підозрою у державній зраді. Цю інформацію повідомили журналіст Юрій Бутусов та народний депутат Олексій Гончаренко.

«Служба безпеки України провела затримання Нестора Шуфрича в його домі у селі Козин Київської області», — повідомив Бутусов.

За його словами, наразі проводяться понад 50 обшуків в рамках цієї справи.

Шуфрич також є фігурантом справи, пов’язаної з російською шпигунською мережею, яку створив колишній народний депутат України Володимир Сівкович спільно з працівником ФСБ Росії.

«За даними слідства, Шуфрич, виконуючи завдання Сівковича, виступав на телеканалах України та Росії з метою поширення російської пропаганди та просування антиукраїнської політики», — зазначено в офіційному повідомленні.

Важливо також зауважити, що в даний момент Шуфрич обіймає посаду народного депутата та отримує фінансування від податкових сплатників, а також очолює комітет Верховної Ради.

15 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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