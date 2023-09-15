Росія запустила ударні БПЛА — атака відбита

У ніч з 14 на 15 вересня, російські терористи використали бойові безпілотні літальні апарати (БПЛА) для обстрілу території України. Зранку, у Вінницькій та Хмельницькій областях, стали слышными вибухи.

На момент 07:40, Повітряні Сили України оголосили про скасування повітряної тривоги у Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській, Житомирській та Чернівецькій областях.

Кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи в Хмельницькій області о 6:44 ранку, і в Повітряних Силах підтвердили, що там діє система протиповітряної оборони.

Служба повітряного контролю також повідомила, що о 06:26 зареєстрована загроза ударних БПЛА в Житомирській та Тернопільській областях, а о 06:29 — в Рівненській області.

Суспільне також отримало повідомлення про звук вибуху на Вінниччині.

Повітряні Сили спочатку повідомили про загрозу від ударних БПЛА офіційним телеграм-каналом. На момент 5:53 ранку, області, де оголошувалася загроза, включали Херсонську, Миколаївську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаську, Хмельницьку, Чернівецьку і Вінницьку.

Згідно з повідомленням на 5:33 зазначено, що група ворожих ударних БПЛА у повітряному просторі Вінниччини рухається у північно-західному напрямку.