Прогноз погоди на вихідні 16–17 вересня: літо не поспішає нас покидати

Цей осінній вікенд буде теплим і сонячним! За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних перевищить середні показники вересня у більшості регіонів України, а короткочасні дощі можливі лише у трьох областях на заході країни.

Погода в суботу 16 вересня

На всій території України очікується погода з мінливою хмарністю без опадів, а стовпчики термометрів піднімуться вище за +20 °С. У середньому температура на заході, в центрі, на сході та півночі становитиме +20…+23 °С, на півдні та Закарпатті — до +26 °С.

До речі, ви знали, що у третю суботу вересня у світі відзначають День поїдання яблук? Саме час з’їздити на фермерський ринок, вибрати найсоковитіші антонівки та спекти запашну шарлотку!

Погода в неділю 17 вересня

Наприкінці тижня невеликі дощі пройдуть на Закарпатті, Львівщині та Волині. В решті областей небо затягнуть хмари, проте опадів не очікується. На більшій частині території країни термометри покажуть +24…+26 °С, на півночі та сході — +21…+24 °С.

Погода у понеділок 18 вересня

Початок нового тижня також буде переважно теплим. У східних областях повітря прогріється до +22…+24 °С, у решті — до літніх +25…+27 °С. Не забувайте наносити на шкіру та оновлювати кожні 3 години захисний крем із SPF — погода на початку тижня буде сонячною, а хмарність — мінімальною.

Як щодо алергенів?

Цвітіння полину на території України майже закінчилося, а от амброзія все ще активно цвіте. З огляду на це радимо виходити на прогулянку ввечері або після дощу, не сидіти в автобусі біля відкритого вікна, не сушити речі на балконі або відкритому повітрі, промивати сольовим спреєм носові ходи після кожного виходу на вулицю.

Надзвичайна пожежна небезпека в більшості областей

16 вересня в Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, центральних (крім Полтавської та Дніпропетровської), південних областях та в Криму, 17 вересня й у Волинській та Сумській областях, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Пам’ятайте, що рішення спалити на подвір’ї суху траву або посмажити м’ясо на багатті може обернутися масштабною пожежею на ділянці.

Народні прикмети та вірування

Тепла погода 16 вересня здавна вважалася у слов’ян провісником пізньої зими. На заході сонця придивлялися до кольору неба: що червонішим був небосхил, то вірогіднішим було швидке похолодання.

17 вересня наші предки оцінювали горобиновий урожай — що більше червоних ягід на гілках, то суворішою обіцяла бути зима. А якщо цього дня йшов дощ, очікували ще й на дуже сніжну зиму.