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Повітряні сили: Станом на цю осінь у росіян в рази менше ракет, ніж було в 2022 році

Повітряні сили: Станом на цю осінь у росіян в рази менше ракет, ніж було в 2022 році

У Росії станом на осінь 2023 року в рази менше ракет ніж було у 2022 році — речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону новин

«Треба уточнити, що ракет (в Росії – ред.) менше станом на осінь 2023-го року в рази ніж було станом на 2022 рік.

Але виробництво ракет продовжується, вони їх виготовляють, західні комплектуючі там є. І в ракетах, і в «Шахедах»… і західні ЗМІ теж на цьому наголошують, що як би не працювали санкції, все одно Росія продовжує отримувати комплектуючі для ракет».

15 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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