Південна Корея та США заявили, що угода Путіна та Кіма порушить санкції ООН

Про це інформує Sky News.

«Південна Корея і США заявили, що угода Путіна і Кіма про озброєння порушить санкції ООН», — йдеться в заяві.

Повідомляється, що високопоставлені дипломати та оборонні чиновники обох країн закликали Москву визнати свої обов’язки як члена Ради Безпеки ООН.

Це сталося після того, як учора, 14 вересня, Рада національної безпеки Південної Кореї заявила, що Північна Корея та Росія поплатяться, якщо порушать резолюції ради.

У 2006 році, після того, як Північна Корея провела свої перші ядерні випробування та продовжувала розвивати свої ракетні програми, Рада безпеки ООН наклала на неї санкції. Росія підтримала це рішення та голосувала за посилення санкцій протягом наступних десяти років.