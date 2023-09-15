Німеччина обговорює зі Швецією та Єгиптом тимчасову передачу Україні систем IRIS-T

Німеччина обговорює з країнами-партнерами тимчасову передачу Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомив очільник партії зелених, заступник голови комітету з питань оборони Омід Нуріпур в ефірі ZDF.

«Звісно, Україні потрібно більше систем ПРО. Системи IRIS-T допомагають захистити міста, тому це важливо. Німецький уряд також обговорює це з країнами партнерами, які отримали IRIS-T від Німеччини, чи можуть вони хоча б тимчасово передати їх Україні», — сказав він.

Політик не назвав країни, з якими Німеччини веде переговори. Проте відомо, що у 2018 році Німеччина продала Єгипту чотири комплекси IRIS-T SLM, а 2021 році Єгипет замовив ще 16 додаткових комплексів.

Також у 2019 році Швеція отримала від Німеччини перші системи IRIS-T SLS ближнього радіуса дії.