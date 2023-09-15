Фінляндія також не пускатиме машини з російською реєстрацією

Фінляндія планує заборонити в’їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією, як це раніше зробили країни Балтії — Yle

Про бажання Фінляндії слідувати загальній більш жорсткій лінії ЄС міністр закордонних справ Еліна Валтонен має повідомити 15 вересня.

Рішення ґрунтується на політиці Європейської Комісії, рекомендації щодо втілення якої були випущені тиждень тому. Забороняючи в’їзд легкових автомобілів, зареєстрованих в Росії, Єврокомісія має на меті запобігти ухиленню від санкцій.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна на брифінгу 13 вересня пояснив, що обмеження мають більший ефект, коли вони застосовуються разом, і це збільшує ціну, яку Росія платить за війну.

За інформацією Yle, автомобілі, в яких перебуває менше десяти осіб, зареєстровані в Росії, більше не зможуть перетинати кордон. Існують деякі винятки з цього правила. Коли саме заборона набуде чинності, не повідомляється.