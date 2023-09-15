До «одного з найбільших санкційних пакетів» США потрапив ексгенпрокурор Грузії, компанії з Туреччини, ОАЕ та Росії

Сполучені Штати запровадили санкції щодо 150 людей та компаній з Росії, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів та Грузії, які причетні до “шкідливої зовнішньої діяльності російського уряду”. Санкції введено у відповідь на нелегальну війну Росії проти України.

Про це повідомили Державний департамент та Міністерство фінансів США.

Це один з найбільших санкційних пакетів США, пишуть американські ЗМІ, який стосується компаній, що передають західні технології Росії, які можуть використовуватись для підтримки війни проти України.

Нові обмеження також стосуються російського енергетичного сектору, щоб перешкодити надходженню прибутків від видобутку природного газу в Арктиці, а також щодо компаній, які виробляють чи ремонтують російську зброю.

“Сьогоднішніми санкціями Сполучені Штати продовжують свою невпинну роботу, спрямовану проти каналів воєнних постачань Росії, щоб позбавити Путіна обладнання, технологій і послуг, необхідних йому для ведення варварської війни проти України”, — заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен.

“Ми також дали чітко зрозуміти, що ті фізичні та юридичні особи, які отримують прибуток від вторгнення та від близькості до Кремля, будуть притягнуті до відповідальності, і сьогоднішні дії демонструють наш глобальний вплив, щоб завдати серйозних витрат для путінських олігархів”, — додала очільниця Міністерства фінансів США.

Санкції, серед іншого, стосуються низки російських компаній, які беруть участь у розробці цього енергетичного проєкту.

Низка російських компаній з металургійного та гірничовидобувного сектору РФ також потрапили під економічні обмеження США.

Санкції введено і проти російських компаній, які ремонтують, виробляють чи працюють над розробками зброї, зокрема виробники крилатих ракет “Калібр”, гелікоптерів Mi-8/17 та Mi-2, розвідувально-ударних дронів “Оріон”, танків та бронетранспортерів.

Держдепартамент також запровадив санкції щодо росіянина Павла Шевеліна, причетного до угруповання “Вагнер”, черед сприяння перевезенню зброї з Північної Кореї до Росії. Раніше США запровадили санкції з цієї причини ще проти кількох осіб.

Міністерство фінансів США також додало до списку санкцій російського олігарха Андрія Бокарєва, його дружину Ольгу та холдинг в його власності “Трансмаш”, виробник залізничного транспорту.

«Бокарєв має особисті зв’язки з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та іншими високопосадовцями Кремля та їхніми родинами. Бокарєв також пов’язаний з організованою злочинністю і з 2022 року намагався уникнути санкцій. Бокарєв працював із різними трастами та постачальниками корпоративних послуг для створення підставних компаній, поведінка яких може бути пов’язана з відмиванням грошей. Бокарєв також потрапив під санкції Австралії, Нової Зеландії та Великої Британії», — мовиться в повідомленні американського Мінфіну.

Грузія

Серед осіб, що потрапили під санкції – колишній генеральний прокурор Грузії Отар Парцхаладзе та офіцер ФСБ Олександр Оніщенко, який також є високопосадовцем в уряді Росії.

“Офіцер ФСБ Оніщенко, ймовірно, допомагав своєму соратнику Парцхаладзе отримати російський паспорт і, можливо, російське громадянство. Парцхаладзе повністю прийняв російську ідентичність і регулярно їздить до Росії. Оніщенко та ФСБ використовували Парцхаладзе, щоб впливати на грузинське суспільство та політику на користь Росії”, — мовиться у повідомленні Держдепу США

За даними Державного департаменту, грузинсько-російський олігарх «Парцхаладзе особисто отримав прибуток від своїх зв’язків з ФСБ».

Під санкції також потрапили дві компанії, які, за даними Держдепу, принаймні наполовину належать Парцхаладзе, це компанії Moscow business brokerage та LLC International business corporation.

У 2022 році Національне агентство з питань запобігання корупції України визнало Отара Парцхаладзе «учасником олігархічного правління та захоплення грузинської держави зі сторони Бідзіни Іванішвілі», втім санкції щодо цієї особи Україна не запровадила.

На сайті НАЗК він названий «неформальним правителем Грузії», який в Росії та Грузії лобіює інтереси одного з найбагатших людей РФ Володимира Євтушенкова в питаннях обходу санкцій”.

Туреччина та ОАЕ

Санкції також стосуються кількох турецьких і російських компаній, які, як вважають у Держдепі США, допомагають Кремлю в обхід санкцій постачати американські та європейські електронні компоненти (зокрема, чипи та процесори), які можна використовувати як для цивільного, так і для військового обладнання.

Турецькі компанії Denkar ship construction incorporated та ID Ship agency trade limited потрапили під санкції через те, що надавали ремонтні послуги човнам, що афілійовані з Міноборони Росії.

Санкції запровадили і щодо нещодавно створеної компанії в ОАЕ GREEN ENERGY SOLUTIONS, яка забезпечує інженерними розробками та технологіями російський проєкт зрідженого природного газу в Арктиці.

ОАЕ та член НАТО Туреччина засудили вторгнення Росії в Україну, однак не приєдналися до західних санкцій щодо Росії та продовжують співпрацювати з російським урядом.

Наслідки санкцій

За повідомленням Держдепу США, внаслідок цих санкцій має бути заблокована вся власність підсанкційних осіб і компаній, що знаходиться в США або під контролем США. Про це має бути повідомлено в Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) при Міністерстві фінансів.

Крім того, усі фізичні та юридичні особи, які володіють підсанкційними компаніями на 50% або більше, також блокуються.

Заборонені також транзакції з підсанкційними компаніями для американців або здійснювати їх в межах США.

Заборонено також надавати послуги чи кошти підсанкційним особам або компаніям.

Загалом Держдепартамент США повідомив, що з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже запровадив санкції щодо 3000 компаній та осіб.

“Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині у підтримці України перед обличчям неспровокованої, невиправданої та незаконної війни Росії. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.