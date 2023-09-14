Українська ППО знищила 17 із 22 безпілотників

Увічі ночі перед 14 вересня 2023 року, російські терористи вдруге влаштували атаку на територію України за допомогою безпілотників. Однак сили протиповітряної оборони (ППО) успішно збили 17 з 22 дронів.
Цю інформацію повідомили Повітряні сили України.
«Вночі, з 21:00 до 02:30 14 вересня 2023 року, російські окупанти виконали напад на Україну за допомогою груп ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) типу Shahed-136/131, надходячи з трьох напрямків: мис Чауда — Крим; Єйськ, Курськ — Російська Федерація», — повідомляється в звіті.
Зазначається, що загалом росіяни запустили 22 «шахеди» у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.
Внаслідок бойових дій з боку протиповітряної оборони було знищено 17 з 22 ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131.
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