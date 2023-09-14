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У Китаї підтвердили візит посланця Папи Римського

Про це повідомила на пресконференції 13 вересня речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає Reuters.

У дипвідомстві зазначили, що Дзуппі відвідає Китай для переговорів щодо врегулювання конфлікту в Україні попри відсутність офіційних двосторонніх відносин між Пекіном і Святим Престолом.

Мао Нін зазначила, що з представником Папи Франциска зустрінеться Лі Хуей, який у травні відвідав Україну як спецпосланець Китаю.

«Що стосується України, Китай завжди був відданий сприянню мирним переговорам. Ми готові працювати з усіма сторонами та продовжувати відігравати конструктивну роль у сприянні деескалації та охолодженню ситуації», — сказала речниця МЗС.

14 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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