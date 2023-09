Пентагону подготовили экспертизу психического здоровья Путина Українські пілоти пройшли підготовку на Gripen – шведський прем’єр » Свіжий знімок із супутника показав пошкоджену під Євпаторією систему ППО Знімок, зроблений супутником вранці 14 вересня, підтверджує ураження російських систем протиповітряної оборони С-400 «Тріумф» під Євпаторією в окупованому Криму. «Радіо Свобода» отримало супутниковий знімок із високою роздільною здатністю, зроблений вранці 14 вересня, який підтверджує український удар по позиціях систем ППО С-400 під Євпаторією в ніч на четвер. Уражені під Євпаторією системи С-400, 14.09.2023 PLANET LABS INC VIA РАДІО СВОБОДА На знімку Planet Labs видно чорну пляму на місці, де ще недавно розміщувалися елементи комплексної системи ППО. Раніше OSINT-дослідники оприлюднили знімок двотижневої давності, на якому було зафіксовано ще не пошкоджену російську батарею ЗРК (С-400) неподалік Євпаторії. Системи російької ППО С-400 під Євпаторією 28.08.2023 PLANET VIA OSINTTECHNICAL