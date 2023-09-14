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Свіжий знімок із супутника показав пошкоджену під Євпаторією систему ППО

Знімок, зроблений супутником вранці 14 вересня, підтверджує ураження російських систем протиповітряної оборони С-400 «Тріумф» під Євпаторією в окупованому Криму.

«Радіо Свобода» отримало супутниковий знімок із високою роздільною здатністю, зроблений вранці 14 вересня, який підтверджує український удар по позиціях систем ППО С-400 під Євпаторією в ніч на четвер.

Уражені під Євпаторією системи С-400
Уражені під Євпаторією системи С-400, 14.09.2023
PLANET LABS INC VIA РАДІО СВОБОДА

На знімку Planet Labs видно чорну пляму на місці, де ще недавно розміщувалися елементи комплексної системи ППО.

Раніше OSINT-дослідники оприлюднили знімок двотижневої давності, на якому було зафіксовано ще не пошкоджену російську батарею ЗРК (С-400) неподалік Євпаторії.

Системи російької ППО С-400 під Євпаторією 28.08.2023

Системи російької ППО С-400 під Євпаторією 28.08.2023
PLANET VIA OSINTTECHNICAL
14 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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