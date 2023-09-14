Свіжий знімок із супутника показав пошкоджену під Євпаторією систему ППО

Знімок, зроблений супутником вранці 14 вересня, підтверджує ураження російських систем протиповітряної оборони С-400 «Тріумф» під Євпаторією в окупованому Криму.
«Радіо Свобода» отримало супутниковий знімок із високою роздільною здатністю, зроблений вранці 14 вересня, який підтверджує український удар по позиціях систем ППО С-400 під Євпаторією в ніч на четвер.
На знімку Planet Labs видно чорну пляму на місці, де ще недавно розміщувалися елементи комплексної системи ППО.
Раніше OSINT-дослідники оприлюднили знімок двотижневої давності, на якому було зафіксовано ще не пошкоджену російську батарею ЗРК (С-400) неподалік Євпаторії.
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