Джонсон − про повільні поставки зброї Україні: «Якого біса ми чекаємо?» Russian pilot tried to shoot down RAF surveillance aircraft over the Black Sea » Сили оборони провели спецоперацію біля Євпаторії та уразили російську ППО Вранці 14 вересня у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму місцеві мешканці чули потужні вибухи. Згодом стало відомо, що СБУ спільно з ВМС провели унікальну спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО «Тріумф» Про це повідомляють Українська правда з посиланням на джерела в спецслужбах. Зазначається, що російський комплекс ППО «Тріумф», якій підбили СБУ та ВМС, коштує 1,2 мільярда доларів. «Спочатку безпілотники СБУ вразили «очі» комплексу — радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами «Нептун» вдарили по пускових комплексах С300/400 «Тріумф», — йдеться у повідомленні. Раніше про буцімто знищення українських дронів писало РІА Новини із посиланням на міністерство оборони РФ. Зазначається, що близько 05:30 російська ППО знищила нібито 11 українських безпілотників над тимчасово окупованим Кримом. Згодом в міноборони РФ повідомили, що близько 5 години ранку України буцімто намагалася атакувати 5 морськими безпілотниками патрульний корабель Чорноморського флоту «Сергій Котів». За їх словами, російська ППО нібито знищила всі цілі. Про потужні вибухи в Євпаторії повідомив тг-канал «Кримський вітер». Місцеві мешканці повідомляють, що під Євпаторію прилетіли безпілотники. Натомість, за їхніми словами, БПЛА, ймовірно, влучили в російську установку ППО.