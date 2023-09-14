Сили оборони провели спецоперацію біля Євпаторії та уразили російську ППО

Про це повідомляють Українська правда з посиланням на джерела в спецслужбах.
Зазначається, що російський комплекс ППО «Тріумф», якій підбили СБУ та ВМС, коштує 1,2 мільярда доларів.
«Спочатку безпілотники СБУ вразили «очі» комплексу — радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами «Нептун» вдарили по пускових комплексах С300/400 «Тріумф», — йдеться у повідомленні.
Раніше про буцімто знищення українських дронів писало РІА Новини із посиланням на міністерство оборони РФ.
Зазначається, що близько 05:30 російська ППО знищила нібито 11 українських безпілотників над тимчасово окупованим Кримом.
Згодом в міноборони РФ повідомили, що близько 5 години ранку України буцімто намагалася атакувати 5 морськими безпілотниками патрульний корабель Чорноморського флоту «Сергій Котів».
За їх словами, російська ППО нібито знищила всі цілі.
Про потужні вибухи в Євпаторії повідомив тг-канал «Кримський вітер».
Місцеві мешканці повідомляють, що під Євпаторію прилетіли безпілотники. Натомість, за їхніми словами, БПЛА, ймовірно, влучили в російську установку ППО.
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