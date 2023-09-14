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Росія закрила для суден частину Чорного моря

Росія закрила для суден частину Чорного моря: Болгарія говорить з НАТО про відповідь на провокацію
Болгарія проводить переговори з союзниками по НАТО про те, як реагувати на провокації РФ у Чорному морі − зокрема, на часткову блокаду Росією її чорноморської виключної економічної зони — інтерв’ю міністра оборони Болгарії Тодора Тагарева Euractiv

Він повідомив, що Росія оголосила частину болгарської економічної зони в Чорному морі закритою для судноплавства до кінця вересня через військові навчання в цьому районі. І підкреслив, що Болгарія вважає ці дії провокацією.

«Болгарія обговорює відповідь на ці провокації – як самостійно, так і з нашими союзниками по НАТО».

На запитання Euractiv, чи розробила Болгарія сценарії на випадок нападу Росії на вантажні судна, що прямують з українських портів через болгарські води або економічну зону в Чорному морі, в Міністерстві оборони відповіли, що таких сценаріїв немає.

«На цей момент не існує безпосереднього ризику або загрози нападу на торгове судно, що прямує в територіальному морі країни-члена НАТО.

14 сентября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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