Росія закрила для суден частину Чорного моря

Він повідомив, що Росія оголосила частину болгарської економічної зони в Чорному морі закритою для судноплавства до кінця вересня через військові навчання в цьому районі. І підкреслив, що Болгарія вважає ці дії провокацією.

«Болгарія обговорює відповідь на ці провокації – як самостійно, так і з нашими союзниками по НАТО».

На запитання Euractiv, чи розробила Болгарія сценарії на випадок нападу Росії на вантажні судна, що прямують з українських портів через болгарські води або економічну зону в Чорному морі, в Міністерстві оборони відповіли, що таких сценаріїв немає.

«На цей момент не існує безпосереднього ризику або загрози нападу на торгове судно, що прямує в територіальному морі країни-члена НАТО.