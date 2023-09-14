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Дрони атакували окупантів в Євпаторії Пентагон проведе інспекцію постачання зброї в Україну » Росія за добу війни в Україні втратила 620 окупантів Сили оборони на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках продовжують тримати ініціативу. Натомість Росія втратила 620 військових і корабель Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 270 970 (+620) осіб

танків ‒ 4599 (+15)

бойових броньованих машин ‒ 8810 (+18)

артилерійських систем – 5944 (+42)

РСЗВ – 769 (+3)

засобів ППО ‒ 517 (+0)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4697 (+47)

крилатих ракет ‒ 1455 (+0)

кораблів /катерів ‒ 19 (+1)

підводних човнів ‒ 1 (+1)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8458 (+14)

спеціальної техніки ‒ 889 (+5) Дані уточнюються.