Росія за добу війни в Україні втратила 620 окупантів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 270 970 (+620) осіб
- танків ‒ 4599 (+15)
- бойових броньованих машин ‒ 8810 (+18)
- артилерійських систем – 5944 (+42)
- РСЗВ – 769 (+3)
- засобів ППО ‒ 517 (+0)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4697 (+47)
- крилатих ракет ‒ 1455 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 19 (+1)
- підводних човнів ‒ 1 (+1)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8458 (+14)
- спеціальної техніки ‒ 889 (+5)
Дані уточнюються.
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