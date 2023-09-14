Пентагон проведе інспекцію постачання зброї в Україну

Генеральний інспектор Міністерства оборони США відправляє своїх працівників до Києва з метою моніторингу розподілу та використання наданих засобів та зброї. Про це повідомляє новинна компанія CNN, вказуючи, що деякі республіканські члени Конгресу висловлюють побажання переглянути допомогу, яку США надають Україні.

Згідно інформації від CNN, частина інспекторів вже прибула до Києва в кінці серпня, а інші члени цієї команди приїдуть до кінця вересня.

Прес-секретар офісу генерального інспектора, Мег Рід, зауважила, що це перше встановлення постійних представників в Україні з боку їх офісу. Кількість цих представників CNN не зазначає.

Згідно інформації від BBC, влітку було розголошено доповідь генерального інспектора Пентагону, яка була складена ще восени 2022 року. В цій доповіді зазначалося, що в перших шість місяців війни в Сполучених Штатах виникли проблеми з відстеженням поставок зброї, боєприпасів та техніки, які надходили в Україну великими потоками. Однак серйозних втрат чи нестач не було виявлено. Пізніше, згідно доповіді, Пентагон поступово впорядкував систему контролю над цими поставками.