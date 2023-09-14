Особенности автоматизации складов при помощи конвейеров

Как сделать склад более эффективным и повысить его рентабельность? При помощи современного конвейерного оборудования, которое позволяет автоматизировать многие процессы логистики. Рассмотрим, какими они бывают.

Разновидности конвейерного оборудования

Для автоматизации процессов транспортировки товаров по территории склада используют специальные конвейеры. Они позволяют перемещать по логистическому центру различные типы грузов: ящики, палеты, коробки и пр. Существует несколько типов подобного оборудования для автоматизации склада:

Ленточный конвейер. Движение грузов по нему осуществляется за счет перемещения ленты. Данное оборудование позволяет перемещать товары как в горизонтальной плоскости, так и под углом, благодаря чему можно организовать процессы хранения на нескольких уровнях. Роликовый конвейер. Движение товаров по нему осуществляется за счет роликов, которые вращаются вокруг своей оси. Такие конвейеры бывают приводными (со встроенными двигателями) и неприводными. Во втором случае к грузу необходимо приложить мускульную силу, чтобы обеспечить его транспортировку.

Также существуют и другие разновидности конвейерного оборудования, благодаря которому можно создать полноценную логистику на складе. В продаже представлены вертикальные конвейеры для ящиков и палет, спиральные модели и многое другое. Чтобы подобрать подходящий для вашего логистического центра транспортерный конвейер, рекомендуем обратиться к специалистам компании Kapelou. Они детально проконсультируют вас и помогут выбрать нужное оборудование.

Плюсы конвейерных систем

К преимуществам подобного оборудования можно отнести:

Высокую надежность. Конвейеры могут работать в режиме 24/7 без простоев, если их правильно установить, настроить и вовремя обслуживать. Модульность конструкций. Благодаря этому облегчаются монтаж оборудования и его замена в случае необходимости. Также модульность хороша тем, что позволяет масштабировать линии. В случае необходимости вы сможете добавить новые элементы или убрать ненужные. Быструю окупаемость. Сделанные инвестиции начнут приносить вам прибыль с первых дней работы. При правильном подходе оборудование полностью окупит себя за несколько месяцев.

К достоинствам можно отнести и то, что конвейерные системы являются универсальными. Они позволяют работать с любыми видами товаров и грузов, поэтому их можно устанавливать на различных складах без всяких ограничений. Более детальную информацию по конвейерам и оборудованию для логистических центров вы можете получить на сайте компании Kapelou. Она реализует проекты различной сложности и предлагает своим клиентам выгодные условия сотрудничества