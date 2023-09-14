На Закарпатті стався землетрус

Про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю, передає «Еспресо.Захід«.

Землетрус зафіксували сьогодні об 11:52. Його епіцентр був розташований на відстані 6 км. на схід від м. Виноградів, Закарпатської області, на глибині 5 км.

У центрі спеціального контролю зазначають, що за класифікацією землетрус відноситься до невідчутних.

«Даний землетрус не несе загрози для населення та об’єктів критичної інфраструктури України», — йдеться у повідомленні.