На Закарпатті стався землетрус

Про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю, передає «Еспресо.Захід«.
Землетрус зафіксували сьогодні об 11:52. Його епіцентр був розташований на відстані 6 км. на схід від м. Виноградів, Закарпатської області, на глибині 5 км.
У центрі спеціального контролю зазначають, що за класифікацією землетрус відноситься до невідчутних.
«Даний землетрус не несе загрози для населення та об’єктів критичної інфраструктури України», — йдеться у повідомленні.
Фото: Головний центр спеціального контролю
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