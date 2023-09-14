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На супутникових знімках зафіксували наслідки атаки на бухту Севастополя

Наслідки української атаки на Севастопольський морський завод зафіксували на супутникових знімках — російська служба «Радіо Свобода»

На знімках з сервісу Planet.com видно різницю між бухтою 12 та 13 вересня.

 
ФОТО — РАДІО СВОБОДА
 
ФОТО — РАДІО СВОБОДА

13 вересня Sky News з посиланням на джерела заявили, що російські кораблі були пошкоджені за допомогою британських крилатих ракет Storm Shadow.

Водночас Головне управління розвідки у коментарі УП підтвердило пошкодження підводного човна «Ростов-на-дону» (проект 636) та знищення великого десантного корабля «Минск» (проект 775), які знаходились в сухому доці судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе.

 
14 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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