У Китаї підтвердили візит посланця Папи Римського Європарламент посилив запобіжники від корупції та лобізму » На супутникових знімках зафіксували наслідки атаки на бухту Севастополя Наслідки української атаки на Севастопольський морський завод зафіксували на супутникових знімках — російська служба «Радіо Свобода» На знімках з сервісу Planet.com видно різницю між бухтою 12 та 13 вересня. ФОТО — РАДІО СВОБОДА ФОТО — РАДІО СВОБОДА 13 вересня Sky News з посиланням на джерела заявили, що російські кораблі були пошкоджені за допомогою британських крилатих ракет Storm Shadow. Водночас Головне управління розвідки у коментарі УП підтвердило пошкодження підводного човна «Ростов-на-дону» (проект 636) та знищення великого десантного корабля «Минск» (проект 775), які знаходились в сухому доці судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе.