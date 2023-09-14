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Міноборони Британії назвало важливим етапом відхід України від російського ядерного палива

Перше в історії України завантаження української АЕС неросійським ядерним паливом є важливим етапом у довгостроковому відриві України від Росії, вважає Міноборони Британії.

«Усі українські АЕС мають реактори радянської конструкції, і до лютого 2022 року Україна залежала від Росії у постачанні ядерного палива. Після повномасштабного вторгнення Росії Україна прискорила реалізацію планів диверсифікації поставок».

Британські аналітики нагадали, що ядерна енергія забезпечує приблизно половину української електроенергії.

Вони підкреслили, що успіх «Енергоатому» у пошуку та встановленні західного палива є важливим етапом у довгостроковому відриві України від Росії, вплив якої на енергопостачання України значно зменшився.

14 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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