Маск передав контроль над частиною обладнання Starlink Пентагону

Мільярдер Ілон Маск передав певну кількість обладнання та послуг супутникової мережі Starlink під контроль Пентагону.

Про це заявив біограф Ілона Маска Уолтер Айзексон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За його словами, таким чином Маск хотів відмежуватися від російського вторгнення в Україну, побоюючись, що використання технологій компанії SpaceX може призвести до ядерної війни.

«Він сказав: «Чому я на цій війні? Я створив Starlink, щоб люди могли відпочити, подивитися фільми на Netflix та пограти у відеоігри. Я не хотів створити щось, що могло б спричинити ядерну війну», — цитує мільярдера Айзексон.

Що сталося раніше

Американське видання CNN 7 вересня опублікувало уривок книги про Ілона Маску, в якому йшлося про зрив атаки на російський флот. Засновник SpaceX заявив, що нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, щоб не допустити удару по кораблям Росії, який намагалася завдати Україні за допомогою безпілотників.

Як уточнюється у книзі, він побоювався, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї. Пізніше Маск виправдався за свої події.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що Starlink якийсь час не працював біля Криму. Але він сумнівається, що цього прямо причетний Ілон Маск.

Незабаром стало відомо, щов роботі Starlink стався збій, який збігся з моментом удару ЗСУ по окупованому Севастополі.