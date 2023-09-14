КНДР може стати хабом для постачання китайської зброї до РФ

Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо»

«Коли ми говоримо про Збройні сили КНДР, то за даними Military Balance в цій країні є на балансі понад 21500 артилерійських систем калібром 120-мм та 152-мм. Це озброєння починається від мінометів. Дійсно, така кількість артсистем значна, але ця цифра говорить про кількість боєприпасів, яка є в КНДР. Тому це вже є загрозою. Адже ці системи та боєприпаси можуть бути передані РФ», — пояснив Катков.

Експерт також зауважив, що Китай неодноразово використовував КНДР для передачі свого озброєння іншим країнам.

«Друга загроза, на мій погляд, полягає в тому, що КНДР може стати хабом для китайського озброєння, яке буде передане Росії. Тут не треба бігати за якимись конспірологічними теоріями. В цій ситуації є досвід Ірано-іракської війни у 80-х роках минулого століття, коли Китай декларував невтручання у цей конфлікт й підтримку дипломатичного вирішення, а натомість передавав озброєння Північній Кореї. Після чого їх не цікавило, куди як ця зброя використовувалась і кому передавалась. Тому ситуація, коли Китай почне використовувати КНДР як хаб для свого озброєння є набагато загрозливішою, ніж сам Північна Корея сама по собі», — додав він.