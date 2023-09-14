Джонсон − про повільні поставки зброї Україні: «Якого біса ми чекаємо?»

Ексглава британського уряду Борис Джонсон розкритикував Захід за повільні поставки зброї Україні і закликав Британію без зволікань відправити більше військової допомоги ЗСУ — колонка Джонсона для журналу The Spectator

«Вони хочуть від нас лише одного – зброї, щоб завершити справу, і тому я просто не розумію, чому ми продовжуємо тягнути час. Чому ми завжди такі повільні? Як ми можемо дивитися цим людям в очі і пояснити їм, чому ми зволікаємо? Протягом всієї цієї війни ми недооцінювали українців і переоцінювали Путіна, і ми робимо те ж саме сьогодні».

Він також розкритикував США за те, що вони не надають Києву ракети ATACMS.

«Президент Зеленський сказав мені, що йому потрібно лише 200 більш досконалих балістичних систем, таких як ATACMS, а США мають тисячі таких систем в запасі. Навіщо затримувати їх? Якій іншій меті вони можуть служити, яка б краще гарантувала довгострокову безпеку Заходу, в тому числі і Сполучених Штатів?» – зазначив Джонсон.

За його словами, дехто у Вашингтоні заявляє, що США повинні дотримуватися стратегії «Китай понад усе» і тримати ATACMS в резерві на випадок, якщо їх доведеться відправити на захист Тайваню.