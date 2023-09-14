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Депутат Кнесету: Ізраїль бачить в Зеленському великого міжнародного лідера

Ізраїль вважає президента України Володимира Зеленського великим міжнародним лідером, який користується великим авторитетом в країні.

Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів депутат Кнесету Зеєв Елькін.

«У нас із ним гарні стосунки на особистому рівні, які склалися ще до початку війни. Ми його дуже поважаємо та цінуємо, і він користується в Ізраїлі авторитетом», – пояснив Елькін.

Зокрема, депутат Кнесету вважає, що Ізраїлю на офіційному рівні варто було б реагувати на відверто антисемітські заяви російського диктатора Володимира Путіна на адресу Зеленського, проте Елькін не має права давати ізраїльській владі таких рекомендацій.

14 сентября, 2023 | Category: Израиль, Новости, Украина

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