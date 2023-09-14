ЄС готовий вжити заходів проти КНДР за військову допомогу Росії

В ЄС заявили, що готові вжити заходів проти КНДР, якщо та надаватиме Росії підтримку у її війні проти України.

Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє «Європейська правда».

Стано зазначив, що зустріч російського президента Владіміра Путіна з главою КНДР Кім Чен Ином показує, що РФ поглиблює свої зв’язки з найбільш ізольованими режимами.

«Це лише відображає дедалі більшу ізоляцію, відчай Росії, а також ефективність наших заходів проти РФ за її імперіалістичну війну проти України. Звичайно, ми засуджуємо найрішучішим чином не лише агресію РФ проти України, а також будь-кого, хто підтримує Росію в цій війні», – підкреслив він.

У ЄС закликають Північну Корею припинити надавати будь-яку політичну чи іншу підтримку РФ, а Росію, яка погодилась та схвалила санкції проти КНДР, поважати рішення Радбезу ООН.

«Будь-яка підтримка Росії, зокрема, військова від КНДР не залишиться без наслідків. Ми вже показали це у випадку з Іраном за його підтримку агресії РФ проти України, і ЄС вжив заходів. Тому ми готові слідкувати за ситуацією та реагувати в разі потреби», – додав Стано.