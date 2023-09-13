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В Інституті світової політики вважають, що Маск стане кандидатом в президенти США

Ілон Маск

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ілон Маск мітить у політичний істеблішмент. Починаючи з купівлі Твіттеру, Маск вибудовує майданчик. Тобто Маск починає робити те, що свого часу робив Дональд Трамп. На чергових виборах президента США Маску вигідно зараз підтримувати Трампа. Але не виключаю, що в найближчому десятилітті Ілона Маска побачимо у кандидатах в президенти США», — підкреслив Шлінчак.

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13 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, США

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