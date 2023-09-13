Після виходу з «зернової ініціативи» Росія знищила 280 тисяч тонн українського зерна У час нічної атаки на бухту Севастополя знову були перебої в роботі Starlink » В Інституті світової політики вважають, що Маск стане кандидатом в президенти США Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що Ілон Маск планує потрапити у політичний істеблішмент Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо». «Ілон Маск мітить у політичний істеблішмент. Починаючи з купівлі Твіттеру, Маск вибудовує майданчик. Тобто Маск починає робити те, що свого часу робив Дональд Трамп. На чергових виборах президента США Маску вигідно зараз підтримувати Трампа. Але не виключаю, що в найближчому десятилітті Ілона Маска побачимо у кандидатах в президенти США», — підкреслив Шлінчак. Американський мільярдер Ілон Маск озвучив нову причину вимкнення Starlink у тимчасово окупованому Криму: він заявив, що оскільки США наклали санкції на РФ, йому заборонено вмикати супутниковий зв’язок на території півострова