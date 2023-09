США и Вьетнам заключили соглашение о стратегическом всеобъемлющем партнерстве «I will always be standing with Russia,» says Kim, as talks begin with Putin » У Севастополі горить десантний корабель класу Ropucha і субмарина Kilo – експерти Дослідники OSINT повідомляють, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкодили великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу «Кіло» — OSINT-дослідник MT Anderson та аналітики OSINTtechnical у мережі Х «Схоже, що вранці українські війська успішно атакували доки Севастопольського суднобудівного заводу, які, ймовірно, зайняті російським підводним човном класу «Кіло» і десантним кораблем класу «Ропуха». Йдеться про великий десантний корабель проєкту 775 (Ropucha), які будувалися на верфі Stocznia Polnocna в Польщі та субмарину класу «Кіло». Дослідники також публікують фото, де стверджують, що на ньому горить десантний корабель проєкту 775.