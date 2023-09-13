Танки для розмінування і БМП Marder. Німеччина передала Україні новий військовий пакет

Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги.Він включає танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

У рамках нового пакету допомоги Німеччини передала Україні не лише броньовану техніку, але й снаряди, набої та додатковий військовий транспорт.

Німеччина передала:

● 20 БМП Marder 1A3 з боєприпасами (раніше було надано 40);

● дві броньовані інженерні машини для розмінування Wisent 1 (раніше надали 6);

● сідельний тягач 8×8 HX81 (раніше 50) та 4 напівпричепи (раніше 41);

● 5 вантажопідіймальних машин 8×8 (раніше 35);

● 9 автомобілів (вантажні/мікроавтобуси/всюдиходи) (раніше 288);

● 3 карети швидкої допомоги Mercedes-Benz Unimog (раніше 44);

● ще 3000 снарядів калібру 155 мм (раніше 15 510);

● матеріал для знешкодження боєприпасів;

● 1 система спостереження супутникового зв’язку;

● 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun (раніше 60);

● 2 мобільні антенно-щоглові системи (раніше 47);

● 10 систем виявлення дронів (раніше 103);

● 1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї (раніше 44,2 млн).

Уряд Німеччини зазначив, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро.

Додамо, що Wisent 1 — це броньовані інженерні танки для розмінування. Він базується на модифікованому корпусі бойового танка Leopard 1 зі знятою баштою. Головне завдання Wisent (у перекладі «зубр») робити проходи у мінних полях, щоб потім там могли просунутися піхотинці.