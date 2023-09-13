США и Вьетнам заключили соглашение о стратегическом всеобъемлющем партнерстве

Генсек КПВ Нгуен Фу Чонг пояснил, что повышение статуса партнерства с США происходит «во имя мира и устойчивого развития». Присутствовавший на встрече премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь в контексте сотрудничества с США сказал, что «предел ему – небо». Декларации о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» у Вьетнама есть также с Китаем, Россией, Южной Кореей и Индией.

Байден назвал новый уровень партнерства с Вьетнамом в числе таких приоритетных для Вашингтона соглашений, как августовские договоренности с Японией и Южной Кореей, союз с Филиппинами, AUKUS с Австралией и Великобританией, QUAD с Индией, Австралией и Японией, а также «Индо-Тихоокеанская программа экономического процветания», к которой США теперь также подключат вьетнамцев. В 2022 г. Вашингтон был вторым по величине торгово-экономическим партнером Ханоя. Первым остается Китай.