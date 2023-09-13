США и Вьетнам заключили соглашение о стратегическом всеобъемлющем партнерстве

11 сентября Джо Байден в ходе визита во Вьетнам заявил о «новом этапе» отношений Ханоя и Вашингтона. В 10-летнюю годовщину начала «всеобъемлющего партнерства» двух стран, инициатором которого также был Байден, еще в роли вице-президента в администрации Обамы, стороны подписали соглашение о повышении уровня партнерства до «всеобъемлющего стратегического», следует из опубликованного Белым домом совместного заявления. «Мы развиваем наше партнерство во всеобъемлющее стратегическое, высший уровень. И мы в восторге от этого», – сказал Байден 11 сентября на пресс-конференции в здании ЦК Компартии Вьетнама (КПВ) в Ханое (цитата по пресс-службе Белого дома).
Генсек КПВ Нгуен Фу Чонг пояснил, что повышение статуса партнерства с США происходит «во имя мира и устойчивого развития». Присутствовавший на встрече премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь в контексте сотрудничества с США сказал, что «предел ему – небо». Декларации о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» у Вьетнама есть также с Китаем, Россией, Южной Кореей и Индией.
Байден назвал новый уровень партнерства с Вьетнамом в числе таких приоритетных для Вашингтона соглашений, как августовские договоренности с Японией и Южной Кореей, союз с Филиппинами, AUKUS с Австралией и Великобританией, QUAD с Индией, Австралией и Японией, а также «Индо-Тихоокеанская программа экономического процветания», к которой США теперь также подключат вьетнамцев. В 2022 г. Вашингтон был вторым по величине торгово-экономическим партнером Ханоя. Первым остается Китай.
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