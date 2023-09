«I will always be standing with Russia,» says Kim, as talks begin with Putin Космолот дает огромные бонусы » США и Литва провели совместную «оборонительную» кибероперацию Целью двухмесячной операции был поиск вредоносной активности в сетях Министерства внутренних дел Литвы Кибернетические силы США пришли на помощь балтийскому союзнику на фоне обеспокоенности по поводу потенциальных кибератак со стороны России и других противников. Кибернетическое командование США объявило о завершении двухмесячной «оборонительной охоты» в Литве, которая проводилась совместно с литовскими командами по киберзащите. Представитель Национальной кибернетической группы сообщил, что целью операции был поиск вредоносной киберактивности в сетях, принадлежащих МВД Литвы. Ни американские, ни литовские официальные лица не пожелали уточнить характер угрозы, но в прошлом году Вильнюс подвергся серии DDoS-атак, ответственность за которые взяла российская хакерская группировка Killnet. «Нам нужно развивать компетенции и быть более устойчивыми к кибератакам», – отметил в совместном заявлении заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс. «Война в Украине показала, что кибератаки являются мощным инструментом современных боевых действий, и поэтому крайне важно быть готовыми и обеспечить безопасность наших сетей», – сказал Абрамавичюс. Представитель Национальной кибернетической группы, беседуя с «Голосом Америки» на условиях анонимности, заявил, что в операции участвовало около 20 военнослужащих кибернетических сил США. Они занимались поиском вредоносной активности и потенциальных уязвимостей в соответствии с рекомендациями, разработанными Вильнюсом.