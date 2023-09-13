США и Литва провели совместную «оборонительную» кибероперацию

Кибернетические силы США пришли на помощь балтийскому союзнику на фоне обеспокоенности по поводу потенциальных кибератак со стороны России и других противников.

Кибернетическое командование США объявило о завершении двухмесячной «оборонительной охоты» в Литве, которая проводилась совместно с литовскими командами по киберзащите.

Представитель Национальной кибернетической группы сообщил, что целью операции был поиск вредоносной киберактивности в сетях, принадлежащих МВД Литвы.

Ни американские, ни литовские официальные лица не пожелали уточнить характер угрозы, но в прошлом году Вильнюс подвергся серии DDoS-атак, ответственность за которые взяла российская хакерская группировка Killnet.

«Нам нужно развивать компетенции и быть более устойчивыми к кибератакам», – отметил в совместном заявлении заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс.

«Война в Украине показала, что кибератаки являются мощным инструментом современных боевых действий, и поэтому крайне важно быть готовыми и обеспечить безопасность наших сетей», – сказал Абрамавичюс.

Представитель Национальной кибернетической группы, беседуя с «Голосом Америки» на условиях анонимности, заявил, что в операции участвовало около 20 военнослужащих кибернетических сил США.

Они занимались поиском вредоносной активности и потенциальных уязвимостей в соответствии с рекомендациями, разработанными Вильнюсом.