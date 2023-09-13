Сили оборони ліквідували 590 окупантів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 270 350 (+590) осіб
- танків ‒ 4584 (+16)
- бойових броньованих машин ‒ 8792 (+14)
- артилерійських систем – 5902 (+30)
- РСЗВ – 766 (+2)
- засобів ППО ‒ 517 (+2)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4650 (+5)
- крилатих ракет ‒ 1455 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 19 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8444 (+31)
- спеціальної техніки ‒ 884 (+3)
Дані уточнюються.
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