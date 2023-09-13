 
«  
  »

Сили оборони ліквідували 590 окупантів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 270 350 (+590) осіб
  • танків ‒ 4584 (+16)
  • бойових броньованих машин ‒ 8792 (+14)
  • артилерійських систем – 5902 (+30)
  • РСЗВ – 766 (+2)
  • засобів ППО ‒ 517 (+2)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4650 (+5)
  • крилатих ракет ‒ 1455 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 19 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8444 (+31)
  • спеціальної техніки ‒ 884 (+3)

Дані уточнюються.

13 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  