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Данія анонсувала трирічний пакет військової допомоги Україні РФ звинуватила Україну в массованому ракетному ударі по Севастополю » Сили оборони ліквідували 590 окупантів Українські військові протягом минулої доби успішно вели наступ біля Кліщіївки Донецької області. Крім цього, ЗСУ завдали значних втрат росіянам: 590 окупантів і 16 танків Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 270 350 (+590) осіб

танків ‒ 4584 (+16)

бойових броньованих машин ‒ 8792 (+14)

артилерійських систем – 5902 (+30)

РСЗВ – 766 (+2)

засобів ППО ‒ 517 (+2)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4650 (+5)

крилатих ракет ‒ 1455 (+0)

кораблів /катерів ‒ 19 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8444 (+31)

спеціальної техніки ‒ 884 (+3) Дані уточнюються.