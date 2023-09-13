РФ звинуватила Україну в массованому ракетному ударі по Севастополю

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на проукраїнський телеграм-канал «Кримський вітер».

Після 3:00 середи, 13 вересня, очевидці повідомили про щонайменше 7 вибухів у Севастополі. У тимчасово окупованому місті одразу піднявся дим.

Місцеві зняли вибухи на відео. «Кримський вітер» написав про прильот у районі Південної бухти, де можуть перебувати кораблі та підводні човни російського флоту. Центр нацспротиву підтвердив інформацію про влучання у районі Південної бухти.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв звинуватив Україну в ракетному ударі по окупованому росіянами місту. Він заявив про пожежу на Севастопольському морському заводі. За його словами, нібито постраждали 24 особи.

У міноборони РФ заявили, що Севастополь нібито атакували 10 крилатими ракетами.

«Сьогодні вночі ЗСУ завдали удару 10 крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. Орджонікідзе у Севастополі та трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем», — повідомили у міноборони РФ.

Росіяни стверджують, що збили 7 з 10 ракет та знищили усі надводні дрони. Проте, визнали, що внаслідок влучення ракет отримали пошкодження два кораблі, які нібито перебували на ремонті.