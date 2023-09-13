На Мелітопольському напрямку Сили оборони витискають росіян із позицій – Генштаб

Сили оборони України мають певні успіхи в районі Кліщіївки на Донеччині та в районі Роботиного в Запорізькій області, атаки російських військ у районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами — оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 06:00 середи 13 вересня, 567 доба повномасштабної війни

«Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави».

Із початком поточної доби російські окупанти завдали масованого авіаційного удару із застосуванням ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі Одеської та Сумської областей. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Авіаційних ударів зазнали Попівка, Степок, Миропілля, Грабовське Сумської області, Кислівка Харківської області, Надія, Діброва Луганської області, Спірне, Кліщіївка, Північне Донецької області, Роботине Запорізької області, Одрадокам’янка Херсонської області.