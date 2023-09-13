Из-за наводнения в Ливии более 30 тысяч человек покинули свои дома

Предположительно, стихия унесла жизни 5 тысяч человек, но чиновники допускают, что это число может удвоиться
Международная организация по миграции сообщила в среду, что в результате смертоносного наводнения на востоке Ливии более 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
По данным агентства ООН, по меньшей мере 30 тысяч человек были вынуждены покинуть Дерну, а еще тысячи – другие районы, включая Бенгази.
Предполагают, что в результате наводнения погибли более 5 тысяч человек.
Точные цифры трудно подтвердить в стране, где соперничающие правительства уже десять лет борются за власть.
Некоторые официальные лица допускают, что это число может удвоиться.
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