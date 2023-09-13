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Чехія не видаватиме Україні ухилянтів

Чехія не видаватиме Україні ухилянтів

Чехія прийняла рішення масово не видавати Україні чоловіків, які втекли від мобілізації. Проте, за словами речника міністерства юстиції Чехії Володимира Ржепки, українська влада може подати запит на екстрадицію конкретної особи в окремих випадках.

Про це повідомляє Idnes.

Рішення про видавання буде залежати від фактичної поведінки цієї особи та поданого українськими судовими органами запиту щодо її екстрадиції.

Раніше подібні заяви про невидавання втікачів від мобілізації були зроблені Австрією, Німеччиною та Угорщиною.

13 сентября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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