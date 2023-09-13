Європарламент посилив запобіжники від корупції та лобізму

Європарламент схвалив зміни до внутрішніх правил для посилення запобіжників від корупції згідно з планом реформ президентки органу.

За повідомленням Європарламенту зміни схвалили 505 голосами “за”, проти голосували 93, 52 – утрималися.

Поправки передбачають посилену заборону на усі види діяльності європарламентарів, що можуть розцінюватися як лобізм; зобов’язання інформувати у всіх звітах та оцінках про те, що під час роботи над ними враховувалися пропозиції тих чи інших діячів з-поза Європарламенту; жорсткіші санкції за порушення правил.

Крім того, посилили правила до повідомлень про зустрічі усіх євродепутатів з представниками третіх країн; розширили визначення конфлікту інтересів; заборонили зустрічі євродепутатів з тими, які в останні пів року склали мандат; понизили поріг для декларування гонорарів за певну діяльність; посилили правила щодо подарунків та компенсації витрат на проїзд третіми сторонами.

Більшість змін набудуть чинності з 1 листопада 2023 року.

Приводом для змін став корупційний скандал у Європарламенті, відомий як “Катаргейт”. Відомо, що у грудні 2022 року Бельгія висунула звинувачення чотирьом особам, пов’язаним із Європейським парламентом, у тому, що Катар, який приймав Чемпіонат світу з футболу, обдаровував їх готівкою та подарунками з метою вплинути на ухвалення рішень.

Катар заперечує причетність до корупційного скандалу.