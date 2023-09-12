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Вночі на катерах окупанти намагалися штурмувати Херсон

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Сьогодні надходила інформація про ворожі катери, які намагалися провести якусь операцію. Внаслідок ротації окупаційних військ на лівобережжі у ворога з’явились відчайдушні самогубці, які на катерах вирішили штурмувати Херсон через річку Дніпро. Ці групи були знищені нашими військовими», — підкреслив Головня.

Роман Головня також додав, що цієї ночі відбувалися активні артилерійські дуелі на Херсонщині.

«Були уражені вогневі точки ворога на лівому березі, і після цього на деякий час зброя окупантів замовкла. Був уражений один із польових складів окупантів в районі Олешок», — додав Головня.

12 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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