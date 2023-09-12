США установили новый рекорд по числу крупных природных катастроф

Смертоносный огненный шторм на Гавайях и штормовой нагон из-за урагана «Идалия» способствовали тому, что США установили печальный рекорд по числу природных катастроф, ущерб от которых превышает 1 миллиард долларов.

А впереди еще четыре месяца, которые все больше напоминают календарь бедствий.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований объявило, что с января по август этого года в США произошло 23 экстремальных погодных явления, ущерб от которых превысил 1 миллиард долларов.

Предыдущий рекорд, 22 подобных явления, был установлен в 2020 году.

В общей сложности стихийные бедствия этого года обошлись в 57,6 миллиарда долларов и унесли жизни по меньшей мере 253 человек.

Климатолог и экономист управления Адам Смит уточнил, что эта цифра не включает ущерб от тропического шторма «Хиллари» в Калифорнии и сильной засухи на Юге и Среднем Западе США, поскольку он еще не подсчитан.

«Мы видим следы изменения климата по всей стране, – заявил Смит в интервью Associated Press. – Я не ожидаю, что в ближайшее время темпы этих изменений снизятся».

Управление ведет учет природных бедствий, которые обходятся в миллиард долларов и больше с 1980 года, внося поправки на инфляцию.

По словам Смита, статистика показывает увеличение количества катастроф, а также застроек в районах, подверженных риску.

«Расширение зоны воздействия, уязвимость, изменение климата приводят к тому, что таких “миллиардных” катастроф становится все больше», – сказал Смит.

После последнего обновления списка, управление добавило в него восемь новых катастроф с миллиардным ущербом.

Помимо «Идалии» и гавайского огненного шторма, в результате которого погибли 115 человек, в список были внесены грады, сильные штормы и наводнения, которые произошли в разных районах США в июле и августе.

По мнению экспертов, США должны принять дополнительные меры для адаптации к участившимся стихийным бедствиям, поскольку ситуация будет только ухудшаться.

«Климат уже изменился и ни построенная среда, ни системы реагирования не поспевают за этими изменениями», – заявил бывший директор Федерального управления по чрезвычайным ситуациям Крейг Фьюгейт.