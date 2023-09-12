Росія за добу втратила ще 550 військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 269 760 (+550) осіб
- танків ‒ 4568 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 8778 (+11)
- артилерійських систем – 5872 (+33)
- РСЗВ – 764 (+4)
- засобів ППО ‒ 515 (+3)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4645 (+17)
- крилатих ракет ‒ 1455 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 19 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8413 (+43)
- спеціальної техніки ‒ 881 (+4)
Дані уточнюються.
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