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Росія за добу втратила ще 550 військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 269 760 (+550) осіб
  • танків ‒ 4568 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 8778 (+11)
  • артилерійських систем – 5872 (+33)
  • РСЗВ – 764 (+4)
  • засобів ППО ‒ 515 (+3)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4645 (+17)
  • крилатих ракет ‒ 1455 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 19 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8413 (+43)
  • спеціальної техніки ‒ 881 (+4)

Дані уточнюються.

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12 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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