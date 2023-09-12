США схвалили продаж Польщі систем ППО і ПРО на $4 млрд Кім Чен Ин на бронепотязі приїхав до РФ » Росія за добу втратила ще 550 військових За добу понеділка, 11 вересня, російські окупанти не покидали спроб прорвати оборону позицій ЗСУ на Донеччині. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила вже 269 760 солдатів Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 269 760 (+550) осіб

танків ‒ 4568 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 8778 (+11)

артилерійських систем – 5872 (+33)

РСЗВ – 764 (+4)

засобів ППО ‒ 515 (+3)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4645 (+17)

крилатих ракет ‒ 1455 (+0)

кораблів /катерів ‒ 19 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8413 (+43)

спеціальної техніки ‒ 881 (+4) Дані уточнюються.