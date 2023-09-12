Під час оборони Києва російським льотчикам транслювали в ефір похоронний марш

«У перші дні війни, коли «орки» літали в районі Києва, ми використовували радіостанції для того, щоб здійснювати радіоподавлення управління авіації противника. Хлопці тоді записали похоронний марш, який лунав в ефірі у росіян. Я вам кажу, вони тоді міняли частоти миттєво. 10 секунд – зміна. Позитивний ефект одразу».

Він уточнив, що такі перелаштовування на інші частоти є прямим підтвердженням того, що радіоподавлення було успішним.

За його словами, роботу РЕБ дуже важко оцінити, бо її не видно на перший погляд, тому оцінка дається у відсотках.

«Ефективність РЕБ завжди вимірюється у відсотках. Тому що все це випромінювання, його не можна пощупати. Наприклад, беремо мережу зв’язку танкового батальйону. Там є 10, припустимо, радіоліній. Якщо ми подавили всі радіолінії, то зв’язок називається зірваний, це 100%. Якщо подавили 70%, то це називається порушено. Якщо подавили 50%, це називається ускладнено. Так рахується ефективність радіоелектронної боротьби на прикладі зв’язку».