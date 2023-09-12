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Перекидаючи резерви з різних напрямків ворог робить помилки

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«В Опитному триває планова бойова робота, тактична ситуація досить мінлива. У районі Авдіївки ворог намагається прориватися північніше міста, але бех успіхів. Противник продовжує піхотні штурми в районі Мар’їнки. Наші воїни успішно знищують загарбників», — підкреслив Штупун.

За його словами, ворог намагається перекидати резерви з напрямку на напрямок, тим самим роблячи помилки.

«Користуючись послабленням ворога, наші командири на місцях намагаються покращувати своє тактичне положення», — додав Штупун.

12 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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