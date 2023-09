Перекидаючи резерви з різних напрямків ворог робить помилки «Антонов» переходить до виробництва безпілотників » Напади на зернову інфраструктуру України є ознакою розпачу Путіна — глава МЗС Британії Росіяни застосували «декілька ракет» під час нападу на цивільне вантажне судно 24 серпня цього року. Про це прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив депутатів британського парламенту, посилаючись на розсекречені дані розвідки, як зазначає британське видання The Guardian. Посилаючись на дані МЗС Британії, видання пише, що росіяни атакували судно під прапором Ліберії, яке на той час перебувало в порту Одеси. Серед ракет, які застосовували війська РФ, були дві крилаті ракети «Калібр», випущені з ракетоносця Чорноморського флоту. Усі російські ракети було успішно знешкоджено українською системою ППО, і судно не постраждало, зазначило британське МЗС. «Попри поразку [нападу], це яскрава демонстрація продовження спроб Росії задушити економіку України», – йдеться в заяві британського МЗС, яку цитує інформаційне агентство AFP. Коментуючи напад, міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі сказав: «Путін намагається виграти війну, яку він не виграє, і ці напади показують, наскільки він у розпачі». «Націлюючись на вантажні судна та українську інфраструктуру, Росія завдає шкоди решті світу», — додав Клеверлі, якого цитує The Guardian. Уряди США і Великої Британії раніше попереджали про те, що Росія може вдатися до атак на цивільні судна в Чорному морі, на додаток до ударів по українській портовій і зерновій інфраструктурі, зазначає Reuters. Своєю чергою, Сунак у промові в парламенті зазначив, що Росія лише за місяць знищила понад 270 000 тонн збіжжя, що є достатньо, щоб «прогодувати мільйон людей протягом року», зазначає інформаційне агентство AFP. «День за днем його дії спричиняють жахливі страждання в Україні, порушуючи статут ООН, і загрожуючи європейській безпеці та перериваючи глобальні [ланцюги] постачання енергії», – додав він. Сунак наголосив, що Україна має право вести торгівлю, користуючись міжнародними водами, та моральне право годувати світ своїм зерном. Також, за його словами, які цитує The Guardian, вже два роки Володимиру Путіну «не вистачає сміливості зустрітися віч-на-віч з колегами з «Групи двадцяти».