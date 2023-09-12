Кім Чен Ин на бронепотязі приїхав до РФ

Кім Чен Ін, лідер Північної Кореї, прибув до Російської Федерації, і за інформацією російських ЗМІ, очікується, що він зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у російському Владивостоці.
Повідомляється, що потяг Кім Чен Іна вже перебуває в Росії і направляється на північ до Владивостока.
Раніше речник Білого дому, Джон Кірбі, повідомив, що переговори між Росією та Північною Кореєю щодо військової співпраці «активно розвиваються».
У липні міністр оборони Російської Федерації, Сергій Шойгу, відвідав Північну Корею і зустрівся зі своїм північнокорейським колегою.
На початку серпня Білий дім звинуватив Росію в спробах закуповувати боєприпаси в Північній Кореї.
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