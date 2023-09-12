Госдепартамент: позиция США по вопросу о поставках ракет ATACMS Украине не изменилась

Госдепартамент заявил, что позиция США по вопросу о поставках Украине ракет большой дальности ATACMS не изменилась.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN на выходных заявил, что он рассчитывает и надеется, что Киев получит ракеты ATACMS этой осенью. До сих пор США отказывались поставлять эти ракеты.

Представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера спросили, изменилась ли позиция США по этому вопросу.

«Не изменилась, – ответил он. – Мы всегда оцениваем военную помощь, которую мы можем оказать Украине как с точки зрения того, что целесообразно поставить в данный момент, так и с точки зрения того, что мы можем предоставить, что могут предоставить наши союзники и партнеры, входящие в эту коалицию».

«Это тот вопрос, который мы продолжаем рассматривать, но пока никаких изменений не произошло», – сказал далее Миллер.

«Мы ведем постоянные переговоры с нашими украинскими коллегами, а также внутри правительства США, – указал Миллер. – Но в данный момент у нас нет никакой новой позиции, о которой можно было бы объявить».