Ексочільниця австрійського МЗС Кнайсль поїхала жити Санкт-Петербург

Колишня міністрка закордонних справ Австрії, Карін Кнайсль, оголосила про свій переїзд до Санкт-Петербурга, де вона призначена на посаду керівника Геополітичної обсерваторії з ключових проблем розвитку Росії. Про це повідомило російське агентство ТАСС.

«Я була одним із засновників центру G.O.R.K.I. (Геополітична обсерваторія з ключових проблем розвитку Росії, — прим. ред.) і очолюю його. Оскільки ця робота вимагає багато зусиль та уваги, я вирішила переїхати до Санкт-Петербурга для роботи», — заявила Кнайсль.

За її словами, Санкт-Петербурзький державний університет, де було створено центр, допомагає їй з оформленням необхідних документів для проведення наукових досліджень.

Екс-глава МЗС Австрії також вказала, що центр G.O.R.K.I. займається різними питаннями, включаючи енергетику, міграцію та створення нових альянсів.

Центр G.O.R.K.I. був заснований у березні 2023 року при Санкт-Петербурзькому державному університеті. За його місією є підготовка об’єктивної аналітики для вирішення глобальних завдань розвитку та політики Російської Федерації.