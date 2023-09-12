Блокування Starlink: у Сенаті США вимагають розслідування діяльності Маска

«Конгрес повинен розслідувати, що тут сталося, і чи маємо ми адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішню політику проводить уряд, а не один мільярдер».

Очікують, що Маск буде серед керівників технологічної галузі, які візьмуть участь у закритій зустрічі з сенаторами в Капітолії в середу.

Воррен, яка є членкинею сенатського комітету з питань збройних сил, сказала, що вона також хоче, щоб Міністерство оборони розглянуло свої контрактні відносини з компанією.

Голова комітету з питань збройних сил Джек Рід, демократ з Род-Айленду, також сказав, що він стурбований цим питанням, враховуючи, що уряди традиційно контролювали супутники, і що з ними робити – вирішували президенти.