«Антонов» переходить до виробництва безпілотників

Державне підприємство «Антонов» розширює виробництво безпілотників, диверсифікуючи свій основний бізнес із виробництва вантажних літаків у відповідь на російське вторгнення — «Reuters»

Агентство «Reuters» бачило відповідну презентацію «Укроборонпрому», яка була зроблена офіційним особам у Вашингтоні в червні.

Новий центр безпілотників ДП «Антонов» було відкрито «з метою розширення можливостей виробництва безпілотних систем і надання підтримки приватним виробникам безпілотних систем з точки зору експертизи та послуг», йдеться в презентації головної оборонної групи країни.

Хоча виробництво вантажних літаків продовжиться, новий центр безпілотників може краще задовольнити військові потреби України і дати інженерам «Антонова» більше роботи, повідомила агентству «Reuters» людина, обізнана з планами «Антонова». Ім’я цієї особи не називають, бо плани «Антонова» щодо безпілотників «ще не є публічно відомими».

Досвід «Антонова» у виробництві вантажних літаків також може бути застосований до безпілотників далекого радіусу дії, додало джерело. Це дасть українським збройним силам можливість завдавати удари вглиб російської території.