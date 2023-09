North Korea’s Kim Jong Un reportedly en route to Russia, according to South Korean media Україна повернула під контроль «Вишки Бойка», які були окуповані » ЗСУ за минулу добу знищили шість російських човнів Українські захисники у районі окупованого лівобережжя Херсонщини знищили шість російських катерів, які намагалися повернутися на позиції, з яких їх вибили. Про це повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, передає «Радіо Свобода». «На даному етапі можемо сказати, що ворог продовжує активізуватися там. Вишукує способи забезпечити собі більш щільну оборону. І в тому числі з напрямку самого Дніпра, з води. Але мінус шість човнів – це дуже красномовне, переконливе зведення, яке ми можемо зараз говорити за минулу добу. Так завершилась їхня спроба закріпитися на тих позиціях, з яких попередньо були вибиті», – розповіла вона. Також ЗСУ продовжують нищити і особовий склад та гармати й міномети. – «Все те, чим вони намагаються обстрілювати правий берег і завдають мирному населенню суттєвої шкоди як у матеріальному сенсі, так і у фізичному. Оскільки, на жаль, є постраждалі за минулу добу на Херсонщині». Крім того, Гуменюк додала, що ворог активізувався і в повітрі. Рашисти не припиняють атак на правий берег Херсонщини керованими авіабомбами. БПЛА також спрямовують в район, де проходять навчання «Сі Бриз».