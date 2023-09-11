В ООН раскритиковали Россию за выход из Черноморского зернового соглашения

Верховный комиссар ООН по правам человека в понедельник осудил выход России из Черноморского зернового соглашения, а также ее атаки на сельскохозяйственные объекты. Он обвинил Россию в повышении цен на продовольствие, которое нанесло особенно разрушительный ущерб жителям Сомали.

«Выход Российской Федерации из Черноморской зерновой инициативы в июле и нападения на зерновые предприятия в Одессе и других местах снова привели к заоблачному росту цен во многих развивающихся странах, что сделало право на питание недоступным для многих людей», – заявил Фолькер Тюрк на открытии сессии Совета по правам человека в Женеве. Тюрк особо отметил высокий уровень недоедания в Сомали в условиях засухи.

В июле Россия вышла из соглашения по зерну, заключенного при посредничестве ООН и призванного смягчить глобальный продовольственный кризис. Украина обвинила Россию в намеренном нанесении ударов по зерновым терминалам и инфраструктуре в Одессе и в других местах. В некоторых случаях российские государственные СМИ заявляли, что на этих объектах размещались наемники и военная техника, не предоставляя при этом доказательств.

В той же речи, посвященной кризисам с правами человека в мире, Тюрк назвал серию случаев сожжения Корана в Швеции и других странах «отвратительными».

Он также призвал Китай к «решительным мерам по исправлению положения» в ответ на доклад его предшественника год назад, в котором подчеркивались возможные преступления против человечности, совершенные против мусульман в Синьцзяне.