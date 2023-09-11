Україна повернула під контроль «Вишки Бойка», які були окуповані

Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.

«Унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели сили підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і «Сиваш», — йдеться в заяві.

У процесі операції українські спецназівці на швидкісних катерах зіткнулися з російським винищувачем Су-30. Після обміну вогнем російський літак був пошкоджений і змушений був відхилитися.

Повідомляється, що під час проведення спецоперації бійцям вдалося захопити запас вертолітних боєприпасів — некеровані авіаційні ракети, а також радіолокаційну станцію «Неву», яка відстежує рух суден у Чорному морі.

«Вишки Бойка» — це дві бурові платформи, які були придбані Україною у 2011 році для видобутку газу на Чорноморському шельфі. Вони були названі на честь колишнього міністра енергетики Юрія Бойка, якого підозрювали в корупції при їх закупівлі. У 2014 році вишки були захоплені Росією під час анексії Криму.

З початку повномасштабної війни РФ використовувала «Вишки Бойка» у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.